СМИ узнали о сокращениях в корпорации «МиГ»

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на источники.

Один из них рассказал информагентству, что летом 2017 года были уволены 200 сотрудников опытного производства. В ближайшее время, по его словам, сократят еще 500 человек как административного персонала, так и сотрудников инженерного центра ОКБ имени Микояна, 500 человек будут уволены в 2018 году. Собеседник пояснил, что оптимизация штатного расписания происходит из-за нехватки заказов.

Другой источник уточнил, что сокращения коснутся сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, но для них разработаны стимулирующие программы.

В пресс-службе «МиГ» подтвердили оптимизацию численности персонала. «В рамках централизации вспомогательных функций путем перевода части производственных мощностей из Москвы в Луховицы и Нижний Новгород в соответствии с поставленными правительством РФ задачами, была проведена оптимизация штата работников, которая в 2017 году составила менее 5,4 процента от общего числа сотрудников РСК "МиГ", — заявили в пресс-службе. — Эта работа будет продолжена в следующем году и зависит от производственной программы, которая еще не утверждена».

«Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и консолидирует научно-техническую и производственную кооперацию советского Опытного конструкторского бюро Артема Микояна. В 2016 году выручка предприятия составила 56,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,6 миллиарда. Основные образцы выпускаемой продукции: истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М/М2, МиГ-35.