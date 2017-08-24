«МиГ» и «Сухой» сольют в единое подразделение ОАК

К 2019 году компания «Сухой» и РСК «МиГ» войдут в единый дивизион военной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«На базе обеих компаний будет создана структура, включающая "МиГ", "Сухой" и другие активы. Обе компании смогут пользоваться наработками друг друга, технологиями, стендовой базой и другими ресурсами. Стоит отметить, что для компаний это процесс продолжающегося укрупнения — ранее каждая из них уже создала свою единую структуру из отдельных предприятий и перешла на единую акцию», — пояснил глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что марки «Су» и «МиГ» в новой структуре сохранятся.

По его словам, происходящее связано с новым этапом трансформации ОАК, который подразумевает дивизиональное распределение активов по типам авиации (боевой, стратегической и специальной, гражданской и транспортной).

В данный момент российские разработчики боевой авиации в составе ОАК разделены между холдингом «Сухой» (ОКБ Сухого, Новосибирский и Комсомольский-на-Амуре авиазаводы, а также компания «Гражданские самолеты Сухого») и «Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ"» (ОКБ Микояна, бывший московский завод «Знамя труда», Луховицкий машиностроительный завод, а также нижегородский авиазавод «Сокол»). Особое место занимает НПК «Иркут», объединяющая Иркутский авиазавод, серийно выпускающий самолеты семейства Су-30, и ОКБ Яковлева.