Мантуров рассказал о судьбе брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния компаний

Если будет принято решение о слиянии компаний «МиГ» и «Сухой», их бренды сохранятся. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы, — отметил министр. — Надо глубже смотреть на вопрос. Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается — это формальный вопрос экономического толка». Главное, подчеркнул он, «"намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой"» должны сохраниться.

При этом министр отметил, что любые реализумые Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) корпоративные процедуры направлены на оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов. «Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией», — сказал глава Минпромторга.

Как ранее в четверг, 25 мая, сообщал Rambler News Service со ссылкой на источники, основные организационные решения по интеграции авиастроительных концернов «Сухой» и «МиГ» в единый дивизион военной авиации ОАК могут быть объявлены в июле — августе 2017 года.

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ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» — российская компания, занимающаяся разработкой, производством, маркетингом и послепродажным обслуживанием самолетов. ГСС являются разработчиком и производителем первого отечественного постсоветского пассажирского самолета — Sukhoi Superjet 100.

РСК «МиГ» — российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, реализации, поддержания и ремонта самолетов марки «МиГ».

Оба авиапроизводителя, и «Сухой» и «МиГ», входят в Объединенную авиастроительную корпорацию.