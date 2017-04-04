Минобороны через суд попытается взыскать с «Сухого» более двух миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 7 июня предварительные слушания по иску Министерства обороны о взыскании более 2,3 миллиарда рублей с АХК «Сухой». Это следует из опубликованного на сайте суда определения, датированного 31 марта.

Сумма иска точно определена в 2 миллиарда 315 миллионов 820 тысяч 70 рублей. Сообщается, что иск поступил в суд 28 марта 2017 года. Какие-либо иные подробности дела пока неизвестны.

Акционерная холдинговая компания «Сухой» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выручка в 2016 года составила 108 миллиардов рублей, чистая прибыль — 2,35 миллиарда.

Холдинг состоит из ОКБ Сухого, компании «Гражданские самолеты Сухого» и двух производственных площадок: Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (основная продукция: истребители Су-35С и Су-30МК2/М2, лайнер Sukhoi Superjet 100, а также перспективный истребитель пятого поколения Т-50) и Новосибирского авиационного завода (основная продукция — фронтовой бомбардировщик Су-34).