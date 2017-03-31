Суд отклонил иск Минобороны к концерну «Алмаз-Антей» из-за экспорта С-300

Московский арбитражный суд отказался рассматривать иск Минобороны, поданный к концерну «Алмаз-Антей» из-за разногласий, связанных с лицензионным соглашением на системы С-300, поставляемые на экспорт. Об этом сообщает корреспондент Rambler News Service из зала суда.

Военное ведомство предъявило к концерну претензии в связи с тем, что до сих пор не было заключено лицензионное соглашение в отношении поставляемой на экспорт системы С-300. Там указывают, что система разрабатывалась на бюджетные деньги по заказу Минобороны. Проект соглашения, по утверждению военных, был направлен в «Алмаз-Антей» еще в 2014 году, однако концерн отказался его подписывать.

В свою очередь представители «Алмаз-Антея» сослались на то, что Минобороны своевременно не предупредило концерн о том, что обратится в суд для принуждения к заключению договора, и призвали суд оставить исковое заявление без рассмотрения.

«Если министерство обороны 2,5 года спало, а теперь что-то вспомнило, то это проблема исключительно министерства обороны и тех бизнес-процессов, которые министерство обороны использует в организации своей деятельности», — заявил на суде представитель компании.

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — вертикально-интегрированная структура, объединяющая всех отечественных разработчиков средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также средств системы предупреждения о ракетном нападении.