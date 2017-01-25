Суд Евросоюза счел установленным фактом поставки российского оружия в Донбасс

Суд Евросоюза счел установленным фактом поставки тяжелого вооружения из России в самопровозглашенные республики восточной Украины. Об этом говорится в решении Европейского суда общей юрисдикции, рассмотревшего жалобу концерна «Алмаз-Антей» на санкции, введенные против компании Советом Евросоюза.

«Производя вооружения и военную технику для российского государства, которое, в свою очередь, снабжало ими сепаратистов Восточной Украины, "Алмаз-Антей" материально поддерживал действия, ослабляющие или ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — заявил суд, обосновывая правильность санкций, введенных Советом ЕС против концерна.

Решение не снимать с компании санкции принято судом первой инстанции и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

«Алмаз-Антей» в мае 2015 года обжаловал санкции, введенные против компании несколькими решениями Совета ЕС в течение июля-сентября 2014 года.

Причиной введения санкций против концерна и ряда других предприятий российской оборонной промышленности стали сецессия Крыма в марте 2014 года и его последующее вхождение в состав России, а также обвинение во вмешательстве в конфликт на востоке Украины (в том числе в поставках оружия вооруженным формированиям самопровозглашенных республик Донбасса).