Глава ОАК пообещал выпустить триста Ил-112В в ближайшие годы

В ближайшие годы на заводе в Воронеже будет выпущено порядка трехсот легких турбовинтовых самолетов Ил-112В. Об этом, передает ТАСС, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня Воздушного флота России на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), в субботу, 19 августа, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Я так думаю, что порядка 150 машин такого класса (Ан-24, Ан-26) летают в Министерстве обороны, примерно такое же количество находится в гражданской авиации. Все эти машины в горизонте семи-восьми лет будут списаны. Это наш с вами рынок, рынок закрытый, рынок защищенный. 300 машин минимум мы должны восполнить», — сказал он.

По словам Слюсаря, в субботу на ВАСО пройдет совещание по реализации этого проекта. «Мы должны с вами в ближайшее время этот самолет поднять, в краткие сроки завершить программу испытаний и начать поставку в интересах Министерства обороны и не только», — сказал он.

Присутствующий на ВАСО вице-премьер Дмитрий Рогозин заверил, что все подготовительные работы к испытаниям самолета Ил-112В практически завершены. «Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112В — самолета легкого военно-транспортного класса, самолета, который должен заменить уходящий парк антоновских самолетов», — сказал Рогозин.

Новый легкий турбовинтовой самолет Ил-112В, который должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26, должен подняться в воздух в 2018 году. Его запуск в серию планируется на 2019 год. К выпуску самолет планируется в двух модификациях: для гражданской авиации Ил-112Т, и для военно-транспортной авиации Ил-112В. Военные намерены заказать 62 машины.

Ил-112 — давно разрабатываемый проект легкого (с максимальной нагрузкой до шести тонн) транспортного самолета. Проект продвигался с трудом из-за неритмичного финансирования и проблем с двигателями, не развивавшими установленной мощности. Ранее Минобороны уже отказывалось финансировать доводку Ил-112 и закупать эти самолеты, однако в 2013 году работы над машиной были возобновлены.

Ранее в апреле Юрий Слюсарь заявлял, что самолеты Ил-112В будут производиться темпом 12-18 единиц в год.

