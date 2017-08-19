Бизнес
 

Глава ОАК пообещал выпустить триста Ил-112В в ближайшие годы

Перейти в «Мою Ленту»
Фюзеляж самолета Ил-112В на ВАСО
Фюзеляж самолета Ил-112В на ВАСО

В ближайшие годы на заводе в Воронеже будет выпущено порядка трехсот легких турбовинтовых самолетов Ил-112В. Об этом, передает ТАСС, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня Воздушного флота России на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), в субботу, 19 августа, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Я так думаю, что порядка 150 машин такого класса (Ан-24, Ан-26) летают в Министерстве обороны, примерно такое же количество находится в гражданской авиации. Все эти машины в горизонте семи-восьми лет будут списаны. Это наш с вами рынок, рынок закрытый, рынок защищенный. 300 машин минимум мы должны восполнить», — сказал он.

По словам Слюсаря, в субботу на ВАСО пройдет совещание по реализации этого проекта. «Мы должны с вами в ближайшее время этот самолет поднять, в краткие сроки завершить программу испытаний и начать поставку в интересах Министерства обороны и не только», — сказал он.

Присутствующий на ВАСО вице-премьер Дмитрий Рогозин заверил, что все подготовительные работы к испытаниям самолета Ил-112В практически завершены. «Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112В — самолета легкого военно-транспортного класса, самолета, который должен заменить уходящий парк антоновских самолетов», — сказал Рогозин.

Новый легкий турбовинтовой самолет Ил-112В, который должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26, должен подняться в воздух в 2018 году. Его запуск в серию планируется на 2019 год. К выпуску самолет планируется в двух модификациях: для гражданской авиации Ил-112Т, и для военно-транспортной авиации Ил-112В. Военные намерены заказать 62 машины.

Ил-112 — давно разрабатываемый проект легкого (с максимальной нагрузкой до шести тонн) транспортного самолета. Проект продвигался с трудом из-за неритмичного финансирования и проблем с двигателями, не развивавшими установленной мощности. Ранее Минобороны уже отказывалось финансировать доводку Ил-112 и закупать эти самолеты, однако в 2013 году работы над машиной были возобновлены.

Ранее в апреле Юрий Слюсарь заявлял, что самолеты Ил-112В будут производиться темпом 12-18 единиц в год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ОАК собрались выпускать до 18 самолетов Ил-112В в год
ОДК отгрузила в Воронеж первые двигатели для новых самолетов Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В создадут к 2020 году
Последние новости
Полиция исключила теракт из списка основных версий нападения в Сургуте
Путину предложили перенести столицу за Урал
Глава ОАК пообещал выпустить триста Ил-112В в ближайшие годы
Появилось видео сближения с Землей крупнейшего за всю историю астероида
Опубликовано фото нападавшего на жителей Сургута с ножом
Украинские хоккеисты признались в сдаче матча ЧМ-2017
Минобороны начало тестировать электромотоциклы «Калашникова»
Другие материалы рубрики
Бизнес10:5916 августа

Парить как кузнечики

История рождения и становления батутного центра в Туле
18:2918 августа

Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США

17:1511 августа

Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной

16:2718 августа

«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга

Бизнес00:0711 августа

Чифирнем: Россия останется без кофе

Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
16:2918 августа

Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne

12:1011 августа

УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели

13:4818 августа

Heineken выплатил 1,3 миллиона долларов своим бывшим сотрудникам в ДРК

Бизнес00:0510 августа

Не взлетит

Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
17:4318 августа

В России в июле стали покупать меньше подержанных машин

11:4611 августа

Богатейшие люди мира недосчитались 43 миллиардов долларов

12:2218 августа

«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Полиция исключила теракт из списка основных версий нападения в Сургуте
Вера и власть князя
Путин наделил Севастополь новым значением для России
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
Путину предложили перенести столицу за Урал
Вооруженные грабители украли еду из магазина в Москве
Опубликовано фото нападавшего на жителей Сургута с ножом
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
Учредительное собрание Венесуэлы наделило себя парламентскими полномочиями
Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ
Трампа предложили отправить к психиатру
СМИ рассказали о встречах зятя Трампа и Романа Абрамовича
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Киев возмутился приездом Путина в Севастополь
Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким» городом
У начальника патрульной полиции Украины угнали Lexus
В Узбекистане приготовили шесть тонн плова
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Курс Bitcoin Cash за сутки вырос на 60 процентов
Цены на нефть резко подскочили
Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной
Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн
Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США
«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга
Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne
Heineken выплатил 1,3 миллиона долларов своим бывшим сотрудникам в ДРК
В России в июле стали покупать меньше подержанных машин
«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
За понятия с пеленок
Малолетки сбиваются в стаи, чтобы грабить и убивать
МВД передало в суд дело о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Герасимов наградил организовавшего высадку десанта в тыл ИГ сирийского генерала
Опубликовано видео ударов ВКС России по боевой технике ИГ у города Акербат
Трамп повысил в статусе Киберкомандование США
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Объявлена дата выхода новой операционной системы Android
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Найден эффективный способ разрушить ДНК человека
Все материалы
Спорт
Лысый из «Реала»
Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
Карякин занял второе место на турнире по рапиду и блицу в Сент-Луисе
Украинские хоккеисты признались в сдаче матча ЧМ-2017
Президент «Зенита» опроверг уход Дзюбы
Женщины-арбитры впервые обслужат мужской турнир под эгидой ФИФА
СМИ сообщили об уходе Дзюбы из «Зенита»
Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил
Все материалы
Культура
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Американский суд отказался закрыть дело против Романа Полански
Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети
Художница и радикальная феминистка Кьяра Фумаи умерла в возрасте 39 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
«Никогда не гуглите это!»
Кто и зачем снял самое отвратительное видео в истории интернета
Der Spiegel «надел» на Трампа ку-клукс-клановский колпак
Прекращено вещание телеканала Life
Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова
PornHub предложил Навальному выкупить видео его жены
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin
Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Все материалы
Путешествия
Вайнах-тур
Корреспондент «Ленты.ру» ушел в чеченские горы и не захотел возвращаться
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»
Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров
Российская туристка рассказала об обстановке в Барселоне после теракта
Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии
Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами
Все материалы
Из жизни
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
Пьяная девушка клюнула на удочку рыболова во Флориде
Из литовского кафе сбежал медведь
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Все материалы
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немцы поругали «Весту» за плохие тормоза, управляемость и мотор
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы