ОДК отгрузила в Воронеж первые двигатели для новых самолетов Ил-112В

На Воронежское акционерное самолетостроительное общество переданы первые двигатели ТВ7-117СТ для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Первый полет Ил-112В состоится не позднее 1 июля 2017 года.

Двухмоторная машина должна оснащаться турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, разрабатываемыми в компании «Климов» (входит в ОДК). Стендовые испытания двигателя на «Климове» начались в сентябре 2016 года и продлятся до 2019 года. В рамках этой программы будут выпущены 16 опытных единиц ТВ7-117СТ, в том числе двигатели для начала летных испытаний Ил-112В.

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ТВ7-117СТ является глубокой модернизацией двигателя ТВ7-117СМ в части повышения мощности, ресурса и надежности. Его мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 лошадиных сил., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 лошадиных сил.

Ил-112 — давно разрабатываемый проект легкого (с максимальной нагрузкой до шести тонн) транспортного самолета. Проект продвигался с трудом из-за неритмичного финансирования и проблем с двигателями, не развивавшими установленной мощности. Ранее Минобороны уже отказывалось финансировать доводку Ил-112 и закупать эти самолеты, однако в 2013 году работы над машиной были возобновлены.

Версия самолета для военных носит наименование Ил-112В и предназначена для замены самолетов Ан-26. Всего по оценкам специалистов «Ильюшина» до 2030 года компания планирует построить до 200 самолетов Ил-112 всех модификаций.