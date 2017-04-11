В ОАК собрались выпускать до 18 самолетов Ил-112В в год

Новые военно-транспортные самолеты Ил-112В будут производиться темпом 12-18 единиц в год. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Эти темпы, по его словам, способны покрыть потребности авиации Воздушно-космических сил, а также потенциальных покупателей по линии военно-технического сотрудничества.

5 апреля в Объединенной двигателестроительной корпорации «Ленте.ру» сообщили, что Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу переданы первые двигатели ТВ7-117С, предназначенные для прототипа Ил-112В. Первый полет машины намечен на лето 2017 года, серийные поставки — с 2021 года.

Ил-112 — давно разрабатываемый проект легкого (с максимальной нагрузкой до шести тонн) транспортного самолета. Проект продвигался с трудом из-за неритмичного финансирования и проблем с двигателями, не развивавшими установленной мощности. Ранее Минобороны уже отказывалось финансировать доводку Ил-112 и закупать эти самолеты, однако в 2013 году работы над машиной были возобновлены.

Версия самолета для военных носит наименование Ил-112В и предназначена для замены самолетов Ан-26. Всего, по оценкам специалистов «Ильюшина», до 2030 года компания планирует построить до 200 самолетов Ил-112 всех модификаций.