ОАК вложит 300 миллионов рублей в «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I»

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) вложит около 300 миллионов рублей в «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I». Соглашение об условиях вступления ОАК в инвестиционное товарищество было подписано в ходе форума «Открытые инновации» 16 октября 2017 года в Сколково, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ОАК станет первым стратегическим инвестором и партнером инвестиционного товарищества «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I». Товарищество с целевым размером фонда в 2,5-3 миллиарда рублей будет инвестировать в российские стартапы с учетом интересов реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы: новых материалов, беспилотных технологий, интеллектуальной энергетики, сенсорики, цифрового проектирования, аддитивных технологий, робототехники, предиктивной аналитики и других промышленных направлений.

Якорным инвестором фонда выступила РВК с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей. Ранее концепция совместного инвестирования в малые инновационные компании была одобрена советом директоров ОАК.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 91,2 процента акций холдинга. В состав OAК входят: компания «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова.

Skolkovo Ventures — созданная в 2017 году инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управления венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих технологичных компаний.

РВК — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ.