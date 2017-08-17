Назван планируемый объем выпуска самолетов МС-21

Российские авиастроители планируют собирать до 70 пассажирских самолетов МС-21 ежегодно. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает Rambler News Service.

«Наша цель — к 2024 году выйти на производство 70 лайнеров в год», — сообщил он вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В свою очередь президент корпорации «Иркут» (производитель МС-21) Олег Демченко отметил, что мощности завода «позволяют выйти на эти объемы выпуска».

В настоящее время собраны несколько опытных образцов для летных испытаний.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Этот пассажирский самолет заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Он придет на смену Ту-154. В разных модификациях способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Дальность полета — до пяти тысяч километров. На самолете пока устанавливаются американские двигатели Pratt&Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать его российскими ПД-14.

Число твердых заказов на машину по итогам авиасалона МАКС-2017 превысило 200 единиц.

