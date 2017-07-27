Разработчик МС-21 рассказал о сроках начала серийного производства самолета

Серийное производство нового российского самолета МС-21 может начаться в конце 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут», являющейся разработчиком и производителем МС-21.

«В конце 2017-го начнется изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21», — сообщил представитель компании. По его словам, в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить выпуск серийных самолетов.

В настоящее время один самолет проходит летные испытания, второй находится в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского) для проведения статических испытаний. Полностью состыкован планер третьего опытного экземпляра самолета, идет сборка фюзеляжа четвертого и изготовление деталей для пятого.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая. Этот пассажирский самолет заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Он придет на смену Ту-154. Лайнер в разных модификациях способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

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На самолете пока устанавливаются американские двигатели Pratt & Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать его российскими ПД-14.

МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое черное крыло, выполненное из композитных материалов.

На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки машины «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа. На данный момент корпорация «Иркут» заявила о наличии твердых заказов на 175 машин.