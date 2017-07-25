Производство МС-21 предложили поддержать заказом на Су-30

Правительство России поручило Минобороны рассмотреть возможность заказа дополнительной партии истребителей Су-30СМ. Об этом со ссылкой на свои источники в оборонке сообщил «Коммерсантъ». По версии издания, средства, вырученные за новые истребители, планируется направить на финансирование производства лайнера МС-21. Газета предполагает, что военное ведомство может заказать дополнительно 10-12 Су-30СМ в дополнение к уже законтрактованным истребителям.

Вместе с тем ряд экспертов сомневается в реализуемости подобной схемы. В частности, как отмечает издание, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко указывает, что контракты Минобороны России обычно находятся на грани рентабельности, в связи с чем такая схема выглядит неочевидной.

Источник «Ленты.ру» в военном ведомстве, комментируя ситуацию, отметил, что новый заказ на 10-12 Су-30СМ должен помочь сохранить рабочие места на Иркутском авиационном заводе до развертывания серийного производства лайнера МС-21. В рамках действующих контрактов Минобороны начиная с 2013 года получило 83 истребителя Су-30СМ. «При текущих темпах производства поставки по имеющимся контрактам будут завершены в ближайшие два года. Это может привести к высвобождению персонала, когда постройка Су-30СМ будет уже завершена, а МС-21 еще не развернут в нужном объеме. Продолжение строительства Су-30 — оптимальное решение для сохранения рабочих мест, возможно, что будут и другие заказы для ВВС России, не говоря об экспорте», — отметил собеседник редакции.

По имеющимся контрактам военные должны получить 116 истребителей Су-30СМ. 88 из них предназначены для Военно-воздушных сил России, остальные — для авиации ВМФ РФ. Су-30СМ является адаптированной для отечественных ВВС версией экспортного истребителя Су-30МКИ. Самолеты этого типа, в частности, участвуют в боевых действиях в Сирии.

Авиалайнер МС-21, впервые поднявшийся в воздух в конце мая 2017 года, в настоящее время проходит испытания. Его серийное производство должно начаться в 2019 году, а к 2022 году оно должно достичь темпа 70 самолетов ежегодно.