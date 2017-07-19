Поставки российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию начнутся в 2018 году. Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс». Контракт предполагает передачу 12 самолетов до 2020 года.

«Поставка будет осуществляться в рамках договора между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», — рассказал глава ФСВТС.

Контракт на поставку истребителей Су-30СМ был заключен в мае 2017 года. О грядущей замене истребителей семейства МиГ-29 на самолеты Су-30СМ заявил в октябре 2015 года командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев.

В данный момент ВВС Белоруссии эксплуатируют 37 самолетов типа МиГ-29 (модели 9-13) и МиГ-29УБ, 12 из которых модернизированы собственными силами до модели МиГ-29БМ с расширением спектра применяемого ими высокоточного оружия.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе, является адаптацией для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана.