Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ

Контракт с Россией подразумевает поставку 12 многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает РИА Новости, заявил начальник управления информации главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

Передача самолетов, отметил Макаров, будет осуществляться поэтапно.

О подписании контракта без уточнения количества передаваемой авиатехники было объявлено ранее, 20 июня, главой российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым.

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В октябре 2015 года генерал-майор Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии, сообщил, что республика намерена заменить свои самолеты МиГ-29 на Су-30СМ.

ВВС Белоруссии эксплуатируют 37 самолетов типа МиГ-29 (модели 9-13) и МиГ-29УБ, 12 из них модернизированы собственными силами до модели МиГ-29БМ с расширением состава применяемого истребителями высокоточного оружия. До 2013 года белорусские военные использовали 21 самолет типа Су-27П и Су-27УБМ1. После этого они были выведены из боевого состава по причине дороговизны содержания и сложностей, возникающих при ремонте. В начале 2014 года было принято решение в дальнейшем провести модернизацию этих машин и постепенно вернуть их в строй.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе, является адаптацией для российских ВВС экспортных самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана.