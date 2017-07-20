В Перми запустят стенд для серийных двигателей нового лайнера МС-21

В Перми запустят стенд для испытаний серийных двигателей нового лайнера МС-21

В Перми будет запущен стенд для испытаний серийных авиадвигателей ПД-14. Об этом «Ленте.ру» сообщил управляющий директор компании «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

«За август мы должны провести пусконаладочные работы, связанные с отработкой всех систем стенда, и тогда уже будем испытывать на нем авиадвигатели», — сказал он.

В июне 2017 года в Объединенной двигателестроительной корпорации сообщили, что ПД-14 будет сертифицирован в 2018 году. Месяцем ранее было объявлено о завершении второго этапа испытаний двигателя, что позволяет начать тесты в составе воздушного судна МС-21.

Двигатель ПД-14 («перспективный, тягой 14 тонн») разрабатывается с 2008 года компанией «Авиадвигатель». Основное поле применения ПД-14 — новые пассажирские лайнеры МС-21. В настоящее время проводятся комплексные испытания двигателя.