Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 10 июля 2026Мир

В США обрушились с критикой на президента Финляндии

Макгрегор: Президент Финляндии Стубб не понимает опасности решения по ядерному оружию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Muhammed Abdullah Kurtar / Reuters

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала обрушился с критикой на президента Финляндии Александра Стубба за его решения по ядерному оружию.

«Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска Соединенных Штатов Америки (США) с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции», — высказался Макгрегор.

Аналитик также подчеркнул, что европейские страны делают все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между США и Россией. И несмотря на то, что Соединенные Штаты находятся за шесть-семь тысяч миль от России, из-за маленьких стран Балтии они могут быть втянуты в конфликт и в совсем невыгодном для себя месте.

«США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога. <…> В этой войне нам не победить», — пояснил Макгрегор.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб принял поправки к закону об атомной энергии. Согласно новой версии документа, ввоз ядерного оружия допускается в рамках коллективной обороны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Участников массового бунта против ТЦК во Львове заставили публично извиняться
    В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
    Россиянам объяснили желание секса в машине
    Популярный 27-летний стример попал в смертельное ДТП по дороге с похорон бабушки
    Полковник назвал главные задачи ВС России в зоне СВО
    В Швейцарии раскрыли стоящую перед Сырским главную помеху в ВСУ
    Финансист назвал лучшую валюту для краткосрочных сбережений
    В США обрушились с критикой на президента Финляндии
    Собянин и Кравцов поздравили столичных выпускников с успешной сдачей ЕГЭ
    Россиянам назвали пять угрожающих отказом в первые 10 секунд ошибок в резюме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok