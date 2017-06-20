В «Иркуте» рассказали о российских и иностранных двигателях на лайнере МС-21

Первые 100 уже заказанных лайнеров МС-21 получат двигатели американской компании Pratt & Whitney. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже президент научно-производственной корпорации «Иркут» Олег Демченко.

Еще 40 машин из 175 предусмотренных уже заключенными твердыми соглашениями будут оснащены российскими двигателями ПД-14. Решения по двигателям для остальных законтрактованных машин пока не принимались.

Первый полет лайнера МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. В данный момент самолет приступил к программе заводских испытаний.

Узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo, он должен прийти на смену ранее снятым с эксплуатации Ту-154. Лайнер в разных версиях способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

Самолет на первом этапе оснащается американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать его российскими двигателями ПД-14, проходящими сертификационные испытания. МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое «черное крыло», выполненное из полимерных композитных материалов.