Россиянам назвали пять угрожающих отказом в первые 10 секунд ошибок в резюме

HR-эксперт Дубинникова назвала ошибкой описание обязанностей вместо результатов в резюме

Первое впечатление о соискателе сегодня все чаще складывается еще до того, как его резюме увидит рекрутер, так как во многих компаниях первичный отбор проводят алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), сообщила генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала ошибки, которые угрожают кандидатам отсеиванием в первые 10 секунд просмотра.

Первая — это размытое позиционирование. Эксперт объяснила, что работодателю важно понять не название должности, а профессиональную роль кандидата и его ценность для бизнеса.

Вторая ошибка — описание обязанностей вместо результатов, убеждена специалист. По ее словам, работодатели ожидают увидеть конкретные достижения: рост выручки, повышение эффективности, запуск новых направлений и другие измеримые результаты.

Третьей распространенной ошибкой собеседница «Ленты.ру» считает использование одного универсального резюме для всех вакансий. Эксперт рекомендовала адаптировать документ под каждую конкретную позицию, используя формулировки и ключевые слова из описания вакансии.

Четвертая ошибка заключается в том, что резюме не отвечает на главный вопрос работодателя — какую задачу бизнеса способен решить кандидат, обозначила эксперт. Вместо перечисления биографических фактов документ должен демонстрировать практическую пользу будущему работодателю, уточнила она.

Замыкает список слишком объемное резюме, перегружающее читателя информацией. Эксперт посоветовала оставлять в нем только опыт, напрямую связанный с желаемой должностью.

Специалист также подчеркнула, что важную роль играет оформление резюме. Документ должен иметь понятную структуру, единый стиль оформления и логичное деление на разделы.

Кроме того, Дубинникова посоветовала отказаться от шаблонных характеристик вроде «коммуникабельный», «стрессоустойчивый» или «ответственный». Вместо них лучше приводить конкретные примеры выполненных проектов, достигнутых показателей и успешно решенных задач, указала она.

В конечном счете резюме должно отвечать на один вопрос: какую проблему бизнеса вы способны решить. Если это становится понятно за первые десять секунд, вероятность получить приглашение на собеседование значительно возрастает Наталья Дубинникова HR-эксперт

В качестве простых шагов для повышения шансов пройти первичный отбор эксперт рекомендовала проверить первую страницу резюме, вынести достижения на первый план, убрать общие формулировки, добавить ключевые слова из вакансии и сократить лишнюю информацию.

Ранее HR-аналитик Галина Бобкова называла скрытые причины отказа в приеме на работу. Работодатели не могут указывать в вакансиях некоторые требования, из-за чего резюме соискателя рискует остаться без ответа, сообщила она. Среди критериев, например, могут отсутствовать пол и возраст кандидата.

