Россиянам назвали скрытые причины отказов в приеме на работу

Аналитик Бобкова: Работодатели не могут указывать в вакансиях все требования

Работодатели не могут указывать в вакансиях некоторые требования, из-за чего резюме соискателя рискует остаться без ответа. О скрытых причинах отказа в приеме на работу рассказала HR-аналитик Галина Бобкова, ее слова приводит «Комсомольская правда».

Среди критериев, например, могут отсутствовать пол и возраст кандидата. Если соискатель не соответствует скрытым требованиям, пояснила эксперт, его резюме уйдет в папку «отказать». Логика решения в итоге останется для кандидата неочевидной, констатировала Бобкова.

Далеко не все критерии отбора можно подробно описать в вакансиях, отметила она. Включение в объявление всех требований сделало бы его громоздким, что не всегда привлекает соискателей, особенно тех, кто располагает ограниченным временем для поиска работы, резюмировала Бобкова.

Условия для смены места труда сейчас в целом не самые подходящие, подчеркивал аналитик Дмитрий Трепольский. С учетом постепенного завершения «гонки окладов» на внутреннем рынке, роста издержек компаний и более тщательного подхода работодателей к эффективности новичков, пояснил он, переход в другую компанию или организацию вовсе не гарантирует автоматической прибавки к окладу.