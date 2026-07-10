Боец Лебедь: Российские бойцы знают, как бороться с заходящими с тыла дронами ВСУ

Украинские беспилотники самолетного типа Hornet и «Марсианин» в последнее время изменили тактику: они пытаются заходить на цели с тыла, однако российские военнослужащие уже научились эффективно противостоять этой угрозе. Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении населенного пункта Василевка в ДНР, передает РИА Новости.

По словам бойца, новые БПЛА появились у противника не так давно, однако подразделение Лебедя уже успело сбить несколько таких аппаратов. «Идут они всегда ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик — зоркий глаз — он всегда контролирует наш тыл», — пояснил военнослужащий.

Ранее, 9 июля, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте.

В ночь на 10 июля ВСУ вновь пытались атаковать Ленинградскую область.