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06:07, 10 июля 2026Бывший СССР

Боец рассказал о тактике действия украинских дронов

Боец Лебедь: Российские бойцы знают, как бороться с заходящими с тыла дронами ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Украинские беспилотники самолетного типа Hornet и «Марсианин» в последнее время изменили тактику: они пытаются заходить на цели с тыла, однако российские военнослужащие уже научились эффективно противостоять этой угрозе. Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении населенного пункта Василевка в ДНР, передает РИА Новости.

По словам бойца, новые БПЛА появились у противника не так давно, однако подразделение Лебедя уже успело сбить несколько таких аппаратов. «Идут они всегда ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик — зоркий глаз — он всегда контролирует наш тыл», — пояснил военнослужащий.

Ранее, 9 июля, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте.

В ночь на 10 июля ВСУ вновь пытались атаковать Ленинградскую область.

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