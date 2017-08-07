Рогозин заявил об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей с 2019 года

Россия намерена активно развивать собственное авиастроение и с 2019 года приступить к отмене льгот иностранным авиапроизводителям. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время Россия выпускает 30 самолетов в год, что в 25 раз меньше, чем каждый из крупнейших мировых производителей — европейский Airbus и американский Boeing. «Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов — мы будем выпускать 110», — сказал он.

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В качестве второй меры поддержки Рогозин назвал отмену льгот, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. «Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21», — заявил вице-премьер, уточнив, что это воздушное судно будет дешевле своих зарубежных аналогов примерно на 20 процентов.

По словам Рогозина, Россия сейчас тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных самолетов. Помимо этого, теряет деньги, которые могла бы получать от налогов, уплаченных иностранными авиапроизводителями. «С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов», — отметил вице-премьер.

«Получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей», — сказал Рогозин, подчеркнув, что дальше эта ситуация продолжаться не может. «Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов», — сказал вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании по развитию авиастроения в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017, сообщил, что на поддержку отечественного гражданского авиастроения в 2017 году запланировано выделить 60 миллиардов рублей.