Путин пообещал авиастроителям 60 миллиардов рублей

На поддержку отечественного гражданского авиастроения в 2017 году запланировано выделить 60 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Выступая на заседании по развитию авиастроения, состоявшемся в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017, президент подчеркнул, что масштабная модернизация аэрокосмического комплекса, проведенная в последние годы, позволяет реализовывать проекты по созданию современной конкурентоспособной гражданской техники. В качестве примера Путин привел магистральный лайнер МС-21 и вертолет Ка-62. В 2016 году на поддержку отрасли было выделено 52 миллиарда рублей.

Ранее 18 июля сообщалось, что приехавший на МАКС Путин купил мороженого министрам. Президент традиционно покупает мороженое на ависалоне, а в сентябре 2016 года он подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 проходит в Жуковском с 18 по 23 июля. Первые три дня салон будет открыт для специалистов, а с 20 по 23 июля — для всех желающих.

