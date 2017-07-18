В «МиГе» заявили о готовности сделать корабельную версию МиГ-35

РСК «МиГ» готова выпустить корабельную версию многоцелевого истребителя МиГ-35, если от военных поступит соответствующий заказ. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в рамках авиасалона МАКС-2017 гендиректор компании Илья Тарасенко.

«Мы готовы сделать адаптацию нашего самолета под корабельные функции, как только будет изъявлено желание. Сейчас пока мы делаем легкий многофункциональный самолет», — заявил Тарасенко.

Ранее 18 июля глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью «Коммерсанту» также отметил, что появление морской версии МиГ-35 целиком зависит от заказчика. При этом Слюсарь указал, что новые закупки корабельного истребителя МиГ-29К маловероятны, так как уже переданных машин достаточно для нужд флота.

Под маркетинговым наименованием МиГ-35 долгие годы подразумевался истребитель на платформе МиГ-29, выполненный в разном техническом облике. В частности, машина с таким индексом предлагалась Индии в конкурсе по замене 126 средних истребителей в ВВС. Осенью 2016 года были начаты испытания новой версии машины по техническому заданию Минобороны России.

Российские военные первоначально предполагали закупку 37 истребителей МиГ-35 в рамках Государственной программы вооружений 2011-2020 годов. В данный момент поставки техники перенесены в новую Госпрограмму, рассчитанную на период 2018-2025 годов. Серийный выпуск истребителя запланирован с 2019 года.