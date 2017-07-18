Истребитель МиГ-35 все-таки включили в летную программу авиасалона МАКС

Многоцелевой истребитель МиГ-35 все же покажут в летной программе авиасалона МАКС-2017, открывшегося сегодня в Жуковском. Корреспондент «Ленты.ру» сообщает, что машина включена в опубликованный план полетов.

О том, что МиГ-35 проведет демонстрационный полет на авиасалоне, заявил и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает корреспондент «Ленты.ру» из Жуковского.

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Ранее, 14 июля, гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что машина будет показана только в статической экспозиции, а первый демонстрационный полет для широкой публики проведут на форуме «Армия-2017».

Машины, именовавшиеся МиГ-35, неоднократно принимали участие в авиасалонах МАКС, в том числе в летной программе. Однако современная версия самолета, впервые взлетевшая осенью 2016 года и тогда же начавшая цикл испытаний в интересах Минобороны, официально на выставках еще не демонстрировалась.

Под маркетинговым наименованием МиГ-35 долгие годы подразумевался истребитель на платформе МиГ-29, выполненный в разном техническом облике. В частности, машина с таким индексом предлагалась Индии в конкурсе по замене 126 средних истребителей в ВВС.

Российские военные первоначально предполагали закупку 37 истребителей МиГ-35 в рамках государственной программы вооружений 2011-2020 годов. В данный момент поставки техники перенесены в новую Госпрограмму, рассчитанную на период 2018-2025 годов. Серийный выпуск запланирован с 2019 года.