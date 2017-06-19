В РСК «МиГ» назвали МиГ-35 переходным звеном к авиации пятого поколения

Многофункциональный истребитель МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил в кулуарах Парижского авиасалона в Ле-Бурже заместитель генерального директора РСК «МиГ» Виктор Чернов.

По его словам, самолет в сравнении с базовым семейством МиГ-29 претерпел существенные изменения. Более 15 процентов конструкции составляют композиты. Помимо выросшей до шести тонн боевой нагрузки и боевого радиуса в тысячу километров (с подвесными баками), Чернов отметил усиленные стойки шасси, позволяющие использовать машину с поврежденных аэродромов.

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«За счет внедрения новых материалов и лакокрасочных покрытий реализована задача повышения малозаметности, эффективная площадь рассеяния снижена до одного квадратного метра», — рассказал Чернов.

У самолета увеличен календарный назначенный ресурс (40 лет), при этом обеспечена и эксплуатация по реальному техническому состоянию.

МиГ-35 долгие годы (еще с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В данный момент самолет выведен на испытания, предложен военным для закупок в Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы, а также активно продвигается за рубеж.