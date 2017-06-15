«Рособоронэкспорт» спрогнозировал рост спроса на российскую авиатехнику

«Рособоронэкспорт» прогнозирует увеличение спроса на российскую авиатехнику, и ожидает роста объемов заказов со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании в преддверии парижского международного авиасалона (пройдет во французском Ле Бурже с 19 по 25 июня).

«За последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%. В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику», — заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

В 2017 году в Ле Бурже будет представлен многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130. Среди вертолетов хорошим экспортным потенциалом обладают боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Помимо авиации «Рособоронэкспорт» покажет во Франции современные средства ПВО: зенитную ракетную систему «Антей-2500», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ПЗРК «Верба».

3 мая 2017 года сообщалось о том, что «Рособоронэкспорт» за минувшие три года более чем в пять раз увеличил портфель заказов по стрелковому оружию, боеприпасам, прицелам и средствам ближнего боя.