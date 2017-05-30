«Рособоронэкспорт» в пять раз нарастил объем заказов на стрелковое оружие

«Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов по стрелковому оружию, боеприпасам, прицелам и средствам ближнего боя более чем в пять раз за минувшие три года. Об этом заявил глава компании Александр Михеев, сообщает «Интерфакс».

«Для увеличения привлекательности и конкурентоспособности поставляемого нами оружия российские предприятия будут разрабатывать новые образцы и проводить модернизацию ранее созданных с использованием новых материалов и технологий», — отметил Михеев.

Он сообщил это после заседания секции «Техника и вооружение Сухопутных войск» научно-технического совета «Рособоронэкспорта», которое проводилось на базе Завода имени В.А. Дегтярева в городе Коврове. Участники мероприятия обсудили подготовку необходимого экспортного паспорта, который позволит компании предлагать иностранным заказчикам боевую экипировку, именуемую «комплектом солдата будущего».

В 2016 году эксперты Центра анализа стратегий и технологий идентифицировали следующие поставки такого типа вооружений: комплектующие для сборки выстрелов к выпускаемым по лицензии гранатометам РПГ-32 (Иордания), крупный пакет стрелкового оружия и боеприпасов для Намибии (включая автоматы, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы «Корд», автоматические гранатометы), автоматы и пулеметы для Фиджи. Также партию из 60 травматических пистолетов «Оса» получила полиция американского штата Аризона.