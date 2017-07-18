Воробьев оценил перспективы предприятий авиаотрасли в Подмосковье

У предприятий авиационно-космической промышленности, расположенных в Московской области, есть перспективы для дальнейшего развития, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 18 июля.

«Для нас важно и почетно, что такое грандиозное мероприятие [МАКС–2017] проходит у нас в Подмосковье, в Жуковском. Раз в два года здесь собираются самые передовые и лучшие компании, от Московской области в этом году участвуют 52 предприятия. (…) Флагманами являются предприятия из городов Королев, Мытищи, Жуковский, Одинцово, Химки», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что на этих предприятиях трудится большое количество подмосковных жителей. «Они являются крупными налогоплательщиками, и важная задача региональных властей поддерживать их и жить в партнерстве с этими предприятиями», — добавил Воробьев.

Он также отметил значимость того, что авиасалон проходит в Подмосковье. «Само проведение МАКСа — большой праздник не только для жителей Жуковского и Московской области», — цитирует его телеканал «360».

Накануне министр инвестиций и инноваций Мособласти Денис Буцаев сообщил о проведении роуд-шоу в рамках МАКС-2017. Мероприятие, направленное на привлечение новых инвесторов, состоится во второй день авиасалона — 19 июля.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 проходит в Жуковском с 18 по 23 июля. Первые три дня салон будет открыт для специалистов, а с 20 по 23 июля — для всех желающих. Пятый канал ведет прямую трансляцию выступления пилотажных групп, которое проходит в рамках авиасалона.