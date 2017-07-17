Подмосковье проведет роуд-шоу в рамках авиасалона МАКС-2017

Роуд-шоу наукограда Жуковский состоится 19 июля, в среду, в рамках международного авиакосмического авиасалона МАКС-2017. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Сегодня Жуковский — это ядро инновационного кластера авиационных технологий, сформированного в Московской области. Потенциальный инвестор получает доступ к полному циклу создания продукта для авиационной отрасли, от производства до сертификации», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Во время роуд-шоу «Возможности для инвестиций и инноваций» участникам мероприятия, в частности, представят проект площадки по разработке и испытаниям беспилотных летательных аппаратов, отмечает телеканал.

Ранее в понедельник сообщалось, что на авиасалоне, который открывается в подмосковном Жуковском во вторник, продемонстрируют новейшую зенитную управляемую ракету (ЗУР) 9М100, предназначенную для корабельного зенитного ракетного комплекса.

10 июля Денис Буцаев заявил, что власти Подмосковья планируют осенью провести для потенциальных инвесторов роуд-шоу в Южной Корее и Японии. 23 июня он сообщил, что после серии встреч с инвесторами десяток компаний из Гамбурга и 12 компаний из Нюрнберга заинтересовались возможностью локализации производства в регионе.

МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года. Первые три дня салон будет открыт для специалистов, а с 20 по 23 июля — для публичного посещения.