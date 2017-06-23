Власти Подмосковья рассказали об итогах роуд-шоу в Германии

Московская область планирует привлечь в регион около 25 немецких инвесторов после роуд-шоу, прошедшего в Германии на этой неделе. Об этом сообщается на сайте администрации региона в пятницу, 23 июня.

По словам министра инвестиций и инновация Подмосковья Дениса Буцаева, десяток компаний из Гамбурга и 12 компаний из Нюрнберга заинтересовались возможностью локализации производства в регионе.

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Баварские инвесторы, в частности, задумались об участии в так называемом сырном кластере, который планируется создать в Дмитровском районе Мособласти. В сфере медицины уже достигнуты конкретные договоренности: инвесторы в ближайшее время планируют начать строительство немецкого реабилитационного медицинского центра в регионе.

Представители Metro Group в свою очередь заявили о готовности инвестировать в Подмосковье около 100 миллионов евро до 2020 года. Первые соглашения на основе достигнутых в ходе роуд-шоу договоренностей планируется подписать в ноябре, отмечается в сообщении.

19 июня первый замминистра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что после роуд-шоу в Милане и Модене регионов заинтересовались 13 итальянских компаний.