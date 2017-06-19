Немецкий реабилитационный центр появится в Подмосковье

Реабилитационный медицинский центр, который строится немецкими инвесторами, планируют открыть в Московской области к концу 2019 года. Об этом сообщил председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, директор Medicatus Holding AG Мирко Новак в понедельник, 19 июня, передает РИАМО.

«Это будет элитный реабилитационный центр на юге Подмосковья, для тех, кто ездит на лечение за границу. Его будут строить по немецким технологиям», — сказал он в кулуарах роуд-шоу Мособласти в Гамбурге. К работе центра, по его словам, планируется привлекать врачей из Германии.

Новак отметил, что немецкая сторона намерена начать строительство объекта в ближайшее время.

Ранее в понедельник первый замминистра инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов рассказал, что после роуд-шоу в Милане и Модене Подмосковьем заинтересовались 13 итальянских компаний.

Роуд-шоу Мособласти — серия встреч с потенциальными инвесторами за рубежом — открылась в Гамбурге 19 июня. Новак в ходе открытия подчеркнул, что интерес немецких предпринимателей к региону растет, несмотря на санкции.