Власти Подмосковья анонсировали роуд-шоу в Южной Корее и Японии

Власти Подмосковья планируют осенью провести для потенциальных инвесторов роуд-шоу в Южной Корее и Японии, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 10 июля.

«Мы завели практику относительно так называемых презентационных роуд-шоу региона, которые мы проводим в разных странах. За последнее время у нас таких презентаций было несколько», — отметил Буцаев на промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

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По его словам, на сегодняшний день объем внешней торговли Московской области с Южной Кореей превышает 500 миллионов долларов в год. При этом регион продолжает привлекать иностранные инвестиции из различных стран мира в объеме около десяти миллиардов долларов ежегодно.

«Основными нашими партнерами являются все ведущие компании мира как в области автомобильного строения, так и в области станкостроения, электроники, промышленности и в том числе торговли», — добавил Буцаев.

23 июня он сообщил, что после роуд-шоу, прошедшего в Германии, десяток компаний из Гамбурга и 12 компаний из Нюрнберга заинтересовались возможностью локализации производства в регионе. В частности, представители Metro Group заявили о готовности инвестировать в регион около 100 миллионов евро до 2020 года. Первые соглашения на основе достигнутых в ходе роуд-шоу договоренностей планируется подписать в ноябре.

