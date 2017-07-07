Не менее сорока предприятий откроется в Подмосковье до конца года

Четыре десятка новых промышленных предприятий могут открыться в Московской области до конца года, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, передает РИАМО в пятницу, 7 июля.

«Мы планируем открыть около 40-45 новых предприятий в текущем году, и примерно около семи предприятий уже открыты», — сказал чиновник.

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Кроме того, в этом году будет заложено несколько производств, которые начнут работу в следующую двухлетку. С начала 2017-го начались работы по тридцати объектам, уточнил Буцаев.

Ранее в пятницу министр потребительского рынка и услуг Мособласти Владимир Посаженников сообщил, что европейская компания Metro Cash & Carry планирует за три года инвестировать в регион 80 миллионов евро. К настоящему времени размер ее инвестиций в подмосковные предприятия оценивается в 160 миллионов евро.

23 июня Буцаев заявлял, что власти Подмосковья рассчитывают привлечь около 25 немецких инвесторов после роуд-шоу — серии встреч в деловых кругах Германии. После аналогичной поездки в Италию регионом заинтересовалось 13 местных компаний.