В Подмосковье появится крупный контейнерный порт

На территории Домодедово построят транспортно-разгрузочный порт для обработки контейнерных грузов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев. Его слова приводит телеканал «360» в среду, 5 июля.

«Мы считаем крайне перспективным строительство крупного транспортно-логистического хаба, как мы его еще называем контейнерный порт», — сказал Буцаев.

Он отметил, что это станет одной из частей Шелкового пути, которая сейчас прорабатывается совместно несколькими странами. «Мы в этом отношении крайне серьезно насчитываем на то, что китайский партнер рассмотрит возможность вхождения в этот проект», — добавил он.

В октябре прошлого года российская и казахская компании подписали соглашение о строительстве в Домодедово железнодорожного контейнерного терминала, пишет портал vdomodedovo. Располагаться порт будет на трассе М4 «Дон». Отмечалось, что локация порта снизит нагрузку на автомагистрали Москвы и области. Стоимость проекта оценивается в 169 миллионов долларов, уточняет издание.

