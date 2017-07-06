Воробьев обсудил с послом Нидерландов инвестиционное сотрудничество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Бос. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 6 июля.

Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества. В частности, Воробьев предложил провести роуд-шоу Московской области в Нидерландах.

«Мы с вами встречались на полях питерского форума (Петербургского международного экономического форума, который прошел 1-3 июня — прим. «Ленты.ру»), где договорились провести такую встречу. Спасибо за вашу обязательность. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча позволит нам развивать отношения с Нидерландами», — сказал он.

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Посол Нидерландов в свою очередь поблагодарила подмосковного губернатора за гостеприимство. Она отметила, что многие нидерландские компании уже работают на территории Мособласти. «Я думаю, что на сегодняшней встрече важно определить, где для обеих сторон сотрудничество будет полезным, где мы можем дополнить друг друга», — цитирует ее телеканал «360».

Внешнеторговый оборот Подмосковья с Нидерландами в 2016 году составил 410 миллионов долларов, их которых на экспорт пришлось 47,5 миллиона долларов, уточняет РИАМО.

19 июня первый замминистра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что после роуд-шоу, которое прошло в Милане и Модене, регионом заинтересовались 13 итальянских компаний.

В начале прошлого месяца стало известно, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

Road show (роуд-шоу) — серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в разных городах мира.