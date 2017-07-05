Воробьев договорился о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 4 июля провел встречу с китайской делегацией, которую возглавил первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии КНР Чжан Цинвэй. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает РИАМО в среду, 5 июля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, в который входят руководители 73 субъектов Федерации. Российскую часть совета представляет Воробьев, китайскую — Цинвэй, уточняет телеканал «360».

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Воробьев отметил, что активная работа подмосковных властей с китайскими партнерами ведется начиная с 2014 года. По его словам, сейчас на территории Московской области работает более 40 китайских компаний и регион заинтересован в их присутствии.

По итогам встречи между Мособластью и провинцией Хэйлунцзян был подписан меморандум о сотрудничестве.

В 2016 году товарооборот Московской области с КНР составил 3,5 миллиарда долларов. В текущем году он вырос почти на 20 процентов. Такие данные привел министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев. Чиновник также добавил, что в настоящее время обсуждается создание в Подмосковье китайского индустриального парка.

3 июля в Москву с двухдневным рабочим визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. На следующий день в Кремле прошла его встреча с президентом России. Главы государств обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, а также темы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.