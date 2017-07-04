Путин рассказал о приоритетах в сотрудничестве России и Китая

Строительство газопровода «Сила Сибири» идет по графику, Москва и Пекин продолжают согласование параметров западного маршрута поставок газа в КНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Президент отметил, что энергетика является приоритетным направлением сотрудничества двух стран. «Россия занимает лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти, в 2016 году только в рамках межправсоглашений экспортировано [в Китай] 27,3 миллиона тонн, а с учетом коммерческих контрактов — 52,5 миллиона тонн», — сказал Путин. Он также обратил внимание на подписание дополнительного соглашения, ориентированного на начало первых поставок природного газа в декабре 2019 года.

Путин также сообщил, что завершается строительство предприятия по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», в котором 29,9 процента принадлежит партнерам из Китая. «На сегодня завод готов на 90 процентов, а его запуск планируется уже в конце текущего года», — сказал глава государства.

Он также сообщил, что Москва и Пекин «условились продолжать самую тесную кооперацию в атомной сфере. В следующем году, добавил президент, должны вступить в строй два новых блока Тяньваньской АЭС.

Президент России также подчеркнул, что страны развивают сотрудничество и в высокотехнологической сфере — космосе, авиастроении, а также реализуют проект строительства высокоскоростной железной дороги Москва — Казань.

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«Другой транспортный проект — создание автомобильного маршрута Европа — Западный Китай, работу на его российском участке планируется завершить в 2019 году», — сказал Путин. Он также отметил, что большой потенциал кроется и в совместном использовании Северного морского пути, Транссиба и БАМа.

Стороны также намерены более активно сотрудничать в финансовой сфере. «Условились продолжить консультации по более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах и инвестиционной сфере», — отметил российский президент.

Визит Си Цзиньпина в Москву начался 3 июля и продлится два дня. Во вторник, 4 июля, в Кремле прошла встреча президента России и председателя КНР. Главы государств обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.

В последний раз лидеры России и Китая встречались в начале июня в Астане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе переговоров российский президент заявил, что визит председателя КНР — главное событие в отношениях Москвы и Пекина в этом году.