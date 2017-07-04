РФ и КНР изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства

Министерство экономического развития России и министерство коммерции Китайской Народной Республики (КНР) подписали совместное заявление о технико-экономическом обосновании (ТЭО) соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Документ подписали глава министерства экономического развития Максим Орешкин и министр коммерции КНР Чжун Шань. «Он фиксирует основные цели и задачи ТЭО, над которым эксперты сторон планируют завершить работу в течение шести месяцев. Речь идет об изучении конкретных аспектов экономической части Евразийского всеобъемлющего партнерства — инициативе, о совместном продвижении которой Россия и Китай договорились 25 июня 2016 года в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай», — отметили в Минэкономразвития.

Также сообщается, что в рамках работы над ТЭО эксперты двух стран изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства, в том числе посредством экономико-математической оценки выгод и рисков от включения конкретных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Будущее исследование охватывает и концептуальные элементы такого партнерства, включая его соотношение с другими важными интеграционными инициативами России и Китая. Как например, инициатива Китая "Один пояс — один путь"», — сообщили в российском ведомстве.

Ранее 4 июля Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая также договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества объемом в 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов).