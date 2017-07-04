Россия и Китай создадут инвестфонд на 10 миллиардов долларов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РФПИ.

Фонд сформируют в китайской валюте, его объем — 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов). Соглашение о его создании подписано руководителями РФПИ и CDB в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москве.

«Предполагается, что создание Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях позволит запустить упрощенный механизм осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах (...). Особое внимание будет уделяться проектам в России и в Китае, в том числе в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении РФПИ.

15 мая сообщалось, что Китай и Россия решили основать совместный инвестфонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 миллиардов юаней (примерно 14,5 миллиарда долларов). Фонд будет финансировать проекты на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных районах Китая.