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Россия и Китай создадут инвестфонд на 10 миллиардов долларов

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Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РФПИ.

Фонд сформируют в китайской валюте, его объем — 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов). Соглашение о его создании подписано руководителями РФПИ и CDB в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москве.

«Предполагается, что создание Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях позволит запустить упрощенный механизм осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах (...). Особое внимание будет уделяться проектам в России и в Китае, в том числе в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении РФПИ.

15 мая сообщалось, что Китай и Россия решили основать совместный инвестфонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 миллиардов юаней (примерно 14,5 миллиарда долларов). Фонд будет финансировать проекты на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных районах Китая.

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