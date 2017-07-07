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Власти Подмосковья оценили размер инвестиций Metro Cash & Carry

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Европейская компания Metro Cash & Carry планирует в течение трех лет инвестировать в Подмосковье 80 миллионов евро. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Мособласти Владимира Посаженникова.

«Для Metro Cash & Carry Московская область является одним из ключевых регионов в планах по развитию бизнеса компании. Будущие инвестиции позволят создать новые рабочие места и также увеличить поступления в консолидированный бюджет Московской области», — сказал чиновник.

По его словам, к настоящему моменту компания вложила в развитие подмосковных предприятий 160 миллионов евро.

Российская часть Metro Cash & Carry владеет 89 торговыми центрами в 50 регионах страны. Всего на территории РФ работает 20 тысяч сотрудников компании, уточняет телеканал.

23 июня министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев сообщил, что после роуд-шоу, прошедшего в Германии, десяток компаний из Гамбурга и 12 компаний из Нюрнберга заинтересовались возможностью локализации производства в регионе. В частности, представители Metro Group заявили о готовности инвестировать в регион около 100 миллионов евро до 2020 года. Первые соглашения на основе достигнутых в ходе роуд-шоу договоренностей планируется подписать в ноябре.

Metro Cash & Carry, основанная в Германии в 1964 году, является третьей по величине торговой сетью в Европе и четвертой в мире. На российский рынок она пришла в 2000-м.

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