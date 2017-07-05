Власти Подмосковья пообещали выделить землю под китайский индустриальный парк

Власти Подмосковья готовы предоставить земельный участок под строительство китайского индустриального парка на территории региона, сообщил зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Его слова передает телеканал «360» в среду, 5 июля.

«Суть предложения заключается в том, что мы предоставим земельный участок и будем содействовать при подключении всей необходимой инфраструктуры», — сказал он.

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С китайской стороны ожидается содействие в привлечении инвесторов, отметил Буцаев. «Участки на территории региона уже подобраны, и власти Подмосковья готовы предоставить контактным лицам со стороны КНР всю необходимую информацию», — добавил министр.

Ранее в среду Буцаев анонсировал строительство на территории Домодедово транспортно-разгрузочного порта для обработки контейнерных грузов. Отмечалось, что это станет одной из частей так называемого Шелкового пути.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 4 июля провел встречу с китайской делегацией, которую возглавил первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета Коммунистической партии КНР Чжан Цинвэй. По итогам встречи между Мособластью и провинцией Хэйлунцзян был подписан меморандум о сотрудничестве.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, управляемая специализированной компанией.