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06:14, 10 июля 2026Забота о себе

Врач назвала способный укрепить иммунитет к осени продукт

Врач Андреева: Треска поможет укрепить иммунитет к сезону ОРВИ и гриппа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Врач-педиатр Юлия Андреева в беседе с РИА Новости посоветовала включить треску в рацион уже в июле — за пять-шесть недель до наступления осеннего сезона.

По ее словам, это поможет подготовить иммунную систему к периоду гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Специалист пояснила, что треска является одним из немногих белковых продуктов, разрешенных даже для самых маленьких детей, и содержит ценные нутриенты для поддержки защитных сил организма. В частности, в рыбе присутствует уникальное сочетание селенонеина, таурина и витамина А, которое, как отметила врач, способствует снижению риска заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Чтобы микроэлементы успели интегрироваться в системы защиты организма к сентябрю, Андреева рекомендует употреблять треску два-три раза в неделю. Такого режима, по ее мнению, достаточно для укрепления иммунитета к началу осеннего сезона.

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