13:37, 23 января 2026

Раскрыты пять научно доказанных способов повысить уровень счастья

Терапевт Тюрина: 15-минутная прогулка и искренний смех повышают уровень счастья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, нутрициолог сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина раскрыла пять научно доказанных способов повысить уровень счастья. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

С точки зрения медицины, состояние счастья — это не просто эмоция, а сложная биохимическая реакция организма, в которой участвуют четыре главных нейромедиатора: дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, рассказала Тюрина. Особое место в этой системе занимает триптофан — аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. От ее достаточного количества во многом зависит внутреннее спокойствие и эмоциональная устойчивость. В связи с этим врач призвала стараться начинать день без стресса.

«Если утро начинается с тревожных новостей, спешки и хаоса — уровень кортизола резко повышается, что мешает организму включить "режим радости". Попробуйте начинать день спокойно: проснуться под легкую музыку, выпить чашку кофе или ароматного чая у окна, уделив несколько минут утреннему свету. Такие простые ритуалы снижают уровень стресса и способствуют выработке дофамина», — объяснила она.

Также, по словам специалистки, стать счастливее помогут 15-минутная прогулка в светлое время суток и несколько минут искреннего смеха. Эти простые действия повышают уровень естественных антидепрессантов — серотонина и эндорфинов. Кроме того, прогулка помогает «перезапустить» мозг: во время движения активизируются зоны, отвечающие за креативность, а смех активизирует работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает кровоснабжение мозга и способствует выработке «гормонов счастья».

Другие рекомендации врача — чаще заниматься сексом и слушать любимую музыку. «Правильно подобранные ритмы активируют выработку дофамина и снижают уровень кортизола. Если добавить к прослушиванию движение — даже легкий танец дома, эффект усиливается», — подчеркнула Тюрина.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила, что сон менее шести часов в сутки негативно влияет на здоровье. По ее словам, хронический недосып приводит к проблемам с иммунитетом.

