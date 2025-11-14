Забота о себе
09:37, 14 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки

Сомнолог Пикок: Хронический недосып снижает иммунитет и приводит к набору веса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Хронический недосып может привести к проблемам с иммунитетом и набору веса, предупредила психолог и сомнолог Сью Пикок. О последствиях сна менее шести часов в сутки она рассказала изданию Metro.

Пикок объяснила, что во время сна иммунная система вырабатывает цитокины — защитные вещества, борющиеся с инфекциями. Цитокины также помогают заснуть и тем самым дают иммунной системе больше энергии для защиты организма от болезней. По словам врача, если человек не высыпается, у него снижается выработка этих веществ, из-за чего повышается уязвимость к болезням и увеличивается срок выздоровления.

Кроме того, продолжила специалистка, недостаток сна провоцирует тревожность, которая, в свою очередь, мешает уснуть. Также недосып снижает способность сохранять позитивный настрой, повышает аппетит, приводит к перееданию и, как следствие, увеличению веса.

Ее коллега Катарина Ледерле добавила, что недостаток сна также может негативно сказаться на уровне гормонов щитовидной железы и привести к нарушениям менструального цикла и выкидышам у женщин.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

