Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 29 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

Диетолог Цуканова: Сон на животе приводит к отекам и заломам на лице
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diana.grytsku / Freepik

Появление ранних признаков старения на лице — это на 70 процентов вина неправильного сна, заявила врач-терапевт, сомнолог и диетолог Анна Цуканова. О самых распространенных ошибках, ускоряющих старение, она рассказала Life.ru.

Цуканова отметила, что на лице могут появляться заломы из-за неправильной позы во время сна. По ее словам, если спать на животе, на лице появятся отеки и морщины. Сон на одном боку врач также назвала плохой идеей, так как со временем такая привычка приводит к асимметрии лица.

Лучший выбор — сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается — прощайте, мешки под глазами!

Анна Цукановаврач-терапевт, сомнолог

Также врач посоветовала обратить внимание на подушку. Она уточнила, что если голова будет слишком низко, мозг будет недополучать кислород и кожа станет тусклой, а при высоком положении головы шея будет зажата и появится второй подбородок. Оптимальной высотой подушки она назвала 8-12 сантиметров.

Цуканова добавила, что грязные наволочки могут стать причиной акне, а температура воздуха в спальне выше 22 градусов Цельсия может негативно повлиять на состояние пор.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Ранее диетолог Реми Наварро призвал спать на левом боку. По его словам, в таком положении лучше работает печень, а еда проще продвигается по пищеварительной системе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости