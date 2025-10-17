Забота о себе
21:03, 17 октября 2025Забота о себе

Названа самая полезная поза для сна

Диетолог Наварро: Сон на левом боку облегчает изжогу
Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Реме Наварро призвала спать на левом боку, поскольку это полезно для здоровья. Ее слова передает издание 20minutos.

Преимуществом этой позы для сна Наварро назвала то, что, когда человек лежит на левом боку, еда легко продвигается по пищеварительной системе. Также в таком положении лучше функционирует печень, отметила врач.

«На левом боку сердцу легче качать кровь. Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение», — пояснила специалистка. К тому же так можно облегчить изжогу. Особую пользу эта поза принесет беременным женщинам, так как она улучшает кровообращение в плаценте, снимает давление на печень и почки, заключила Наварро.

Ранее психолог Сью Пикок предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки. По ее словам, такой режим чреват снижением иммунитета.

