08:30, 25 сентября 2025Забота о себе

Врачи предупредили о последствиях сна менее шести часов

Эксперт по сну Пикок: Недосып ослабляет иммунитет у людей от 18 до 60 лет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: iam_os / Unsplash

Врач-психолог, эксперт по сну Сью Пикок и сомнолог Катарина Ледерле предупредили о последствиях сна менее шести часов. Их слова цитирует metro.co.uk.

Пикок отметила, что во время сна иммунная система вырабатывает цитокины — вещества, защищающие организм от вирусов и бактерий. После бессонной ночи их выработка снижается, что ухудшает сопротивляемость инфекциям. Особенно сильный эффект наблюдается у людей в возрасте от 18 до 60 лет, отметила Пикок.

Эксперт добавила, что недосып также может вызывать тревожность и нарушение эмоционального фона. «Беспокойство мешает уснуть, а нехватка сна усиливает тревогу, формируя таким образом замкнутый круг», — заявила она.

Другими последствиями недостатка сна Ледерле назвала сбои гормонального фона, которые приводят к нерегулярным менструациям, росту аппетита и набору веса. Врачи подчеркнули, что полноценный ночной отдых необходим для поддержания здоровья, психической устойчивости и продуктивности в повседневной жизни.

Ранее диетолог и эксперт по долголетию Мелани Мерфи Рихтер назвала оптимальное время отхода ко сну. Она посоветовала ложиться спать в период между 10 часами вечера и полуночью.

