02:01, 19 сентября 2025Забота о себе

Названо оптимальное время отхода ко сну

Диетолог Рихтер посоветовала ложиться спать до полуночи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Время сна играет ключевую роль в замедлении старения и укреплении здоровья, считает диетолог и эксперт по долголетию Мелани Мерфи Рихтер. Оптимальное время для отхода ко сну она назвала в беседе с HuffPost.

По словам Рихтер, сон — один из самых мощных инструментов долголетия. При этом значение имеет не только его продолжительность, но и момент засыпания. В связи с этим специалистка посоветовала просыпаться на рассвете и ложиться спать между 22:00 и полуночью. «Таким образом поддерживаются циркадные ритмы, гормональный баланс и процессы клеточного восстановления», — объяснила она.

Однако диетолог отметила, что необязательно всем без исключения соблюдать такой график. По ее мнению, куда важнее найти режим, который соответствует индивидуальному циркадному ритму, и придерживаться его постоянно. Мерфи предупредила, что даже привычка отсыпаться по выходным может сбивать естественный ритм организма и вредить здоровью.

Ранее невролог Джеймс Паркер посоветовал при бессоннице использовать технику засыпания, которую он назвал «дыхание пальцами». По его словам, эта практика помогает быстро успокоиться и быстрее уснуть.

