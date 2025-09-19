Названо оптимальное время отхода ко сну

Диетолог Рихтер посоветовала ложиться спать до полуночи

Время сна играет ключевую роль в замедлении старения и укреплении здоровья, считает диетолог и эксперт по долголетию Мелани Мерфи Рихтер. Оптимальное время для отхода ко сну она назвала в беседе с HuffPost.

По словам Рихтер, сон — один из самых мощных инструментов долголетия. При этом значение имеет не только его продолжительность, но и момент засыпания. В связи с этим специалистка посоветовала просыпаться на рассвете и ложиться спать между 22:00 и полуночью. «Таким образом поддерживаются циркадные ритмы, гормональный баланс и процессы клеточного восстановления», — объяснила она.

Однако диетолог отметила, что необязательно всем без исключения соблюдать такой график. По ее мнению, куда важнее найти режим, который соответствует индивидуальному циркадному ритму, и придерживаться его постоянно. Мерфи предупредила, что даже привычка отсыпаться по выходным может сбивать естественный ритм организма и вредить здоровью.

