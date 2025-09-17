Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 17 сентября 2025Забота о себе

Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

Невролог Паркер посоветовал при бессоннице «дышать пальцами»
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт, невролог Джеймс Паркер посоветовал при бессоннице использовать технику, которую он назвал «дыханием пальцами». Неожиданный способ успокоиться и быстро уснуть он назвал изданию HuffPost.

Паркер утверждает, что его методика помогает снять стресс за считаные минуты. Для этого нужно удобно сесть в кресло или лечь в постель, одну руку поднять перед собой и широко расставить пальцы. Далее, по словам специалиста, нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.

Врач обратил внимание на то, что при выполнении этой техники важно правильно дышать. «Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Ранее невролог Максим Алексеев предупредил о последствиях одной ночи недосыпа. По его словам, даже одна ночь без сна значительно замедляет скорость реакции, ухудшает способность фокусироваться, принимать взвешенные решения и оценивать риски.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильский министр рассказал о переговорах с США о разделе Газы

    В России объяснили уникальность «Бореев»

    Москвичам предрекли конец солнечных дней

    Путин присвоил звания Тишману и Андреевой

    Сотня макак сбежала из питомника и погрузила город в хаос

    Костя Цзю поделился подробностями смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Агеева

    Известный актер снялся с небритыми подмышками для журнала

    Россиянам раскрыли истинную причину переноса сроков оплаты ЖКУ

    Российский школьник пропал после общения с мошенниками

    Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости